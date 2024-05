(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 maggio 2024 – È stata una microspia inserita nel braccialetto elettronico ad incastrare, il presuntoquesta mattina a. Il 39enne – chiamato dal suo clan “il fratello maggiore” – è il “capo” di una “banda armata”attiva in Italia e in Europa. Con lui, sono finiti in manette altre 18 persone, tutti residenti tra Italia, Svizzera, Germania e Turchia.stava programmando un “attentato” terroristico una fabbrica “di alluminio” in Turchia, a farsi esplodere sarebbe stato un “kamikaze”. Con la casa piena zeppa di ‘cimici’ – con cui la polizia italiana lo ‘ascoltava’ 24 ore su 24 – il piano terroristico è stato intercettato e subito sventato grazie “all'interventopolizia”, allertata dagli investigatori italiani. “Dammi una settimana di tempo, sto facendo grandi preparatorie: tutta la Turchia ne parlerà”, aveva dettoai suoi.

Sgominata la rete del boss della mafia turca Boyun: 18 arresti, anche in Sicilia - Sgominata la rete del boss della mafia turca boyun: 18 arresti, anche in Sicilia - Con un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 persone di origine turca ma che vivono in Italia, Svizzera, Germania e Turchia, la Procura di Milano ha smantellato una rete criminale ... strettoweb

Chi è Baris Boyun, il boss della mafia turca arrestato a Viterbo. L’attentato per minacciare Erdogan - Chi è baris boyun, il boss della mafia turca arrestato a Viterbo. L’attentato per minacciare Erdogan - Nel 2022 Ankara aveva chiesto l’estradizione, ma la Corte d’appello di Bologna l’aveva negato. Secondo la polizia turca, avrebbe commesso 19 omicidi (riusciti e tentati). Le intercettazioni: ecco cosa ... quotidiano

Baris Boyun, il presunto boss della mafia turca arrestato a Viterbo. Smantellata la "sua" rete: 18 misure cautelari - baris boyun, il presunto boss della mafia turca arrestato a Viterbo. Smantellata la "sua" rete: 18 misure cautelari - Un task force congiunta di forze dell'ordine italiane e interpol alle 4 di questa mattina ha fatto irruzione in un appartamento in via Cardinal G. Francesco di Gambara della frazione viterbese ... ilmattino