Chelsea - calciatori increduli e arrabbiati dopo l’addio di Pochettino Telegraph

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Mauricioha annunciato che lascerà ila fine stagione, di comune accordo con la società. Secondo quanto riportato dal, isono rimasti molto sorpresi dalla decisione del tecnico, che all’ultima giornata di campionato è riuscito ad agguantare la qualificazione in Europa League per la prossima stagione.lascia il, isi ribellano su WhatsApp Anche l’ex capitano John Terry, che lavora con l’Academy del club, era dispiaciuto. Ierano; nel loro gruppo WhatsApp si è scatenata una chat infinita di polemiche.riscontrava successo con i, anche il suo staff, in particolare il vice Jesus Perez, era ben voluto e rispettato. I giocatori non avevano idea che il tecnico potesse andar via, soprattuttola qualificazione a una competizione europea.

