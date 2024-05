Che significa Hai slayato - hai mangiato questo palc - mia madre?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Big Mama non è solo un’artista che fa parlare di sé per il suo look inappuntabile e la grinta sulo. La rapper di Avellino è anche una trend setter di livello assoluto. E basti vedere quanto sia diventato virale, su TikTok, l’audio di un suo intervento al Concertone del Primo del Primo Maggio, quando dice a Noemi: “Hai, haio, mia“. Si tratta di termini gergali legati alla grandezza e alla perfezione di un’esibizione. E in generale esprimono ammirazione. Vediamoli uno per uno. @noemiupdates Totale @Noemi @BigMama #Noemi #bigmama #primomaggio #raitre #fyp #perte #raitre #rai #musica #canzoni ? suono originale – Noemiupdates Hai servito viene dall’inglese to serve, servire appunto. Nello slang il termine si riferisce alla bellezza di una persona o del suo outfit. Può anche essere usato come “mettere al suo posto qualcuno” o “dare il benservito”.