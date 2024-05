Che schifo! Selvaggia Lucarelli sbugiarda Fedez | bugie e soldi Attacca anche Iovino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Accordo frae Cristian. Il personal trainer, che sarebbe stato pestato nella notte fra il 21 e 22 aprile 2024, rinuncerà a presentare querela di parte nei confronti del rapper. Si tratterebbe di un accordo economico fra Federico Leonardo Lucia, assistito dall'avvocato Gabriele Minniti, e il 37enne romano, aggredito da un branco di 8-9 persone mentre rincasava in piena notte dopo una lite nella discoteca The Club e rappresentato dal legale Daniele Barelli. La mossa stragiudiziale dovrebbe far cadere le accuse di lesioni e percosse, perseguibili solo a querela di parte, su cui indaga la Procura di Milano. Resterebbe in piedi l'accusa di rissa che invece è procedibile d'ufficio. La situazione è stata commentata dacon un post su Instagram: “Dunque, secome ormai sembra ha mentito ed era lì, questo significherebbe che ha picchiato e/o ha fatto picchiare e/o ha assistito al pestaggio di un uomo (per futili motivi).

