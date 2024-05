Che minc***ne - ste figure demm***da L' Eredit - travolto dagli insulti gratuiti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) "Un grande boh". Quasi unanime il verdetto dei telespettatori de L'à, il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. I fan che commentano la puntata di mercoledì sera in tempo reale su X, l'ex Twitter, si mostrano perplessi riguardo alla soluzione della Ghigliottina, a cui approda Sergio. Cinque le parole indizio: "Essere", "Sotto", "Borsello", "Sola" e "Viola". A conferma del fatto che la chiave era particolarmente difficile da individuare c'è la raffica di errori (e relativi dimezzamenti) in cui è incorso il campione, riducendo ad "appena" 11.250 euro il montepremi finale. La risposta giusta era "gamba" e partono le proteste degli appassionati sui social. "Non ci sono più le ghigliottine di una volta", "Ma sarebbe andata bene anche mano", "Cos'è il borsello da gamba?? Mah!!". Chi scrive "maglia", chi dice "pelle", chi ancora "pensiero".