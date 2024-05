(Di mercoledì 22 maggio 2024) La definizione intuitiva e più usata disembra tutto sommato semplice. Se si chiede, se ne riceve in genere una risposta che si riferisce alla varietà di tutte le forme di vita in un dato ambiente o, globalmente, sulla Terra. Questo, naturalmente, quando non si riceve una risposta chiaramente sbagliata – cioè quando le persone si riferiscono a qualche caratteristica speciale degli ecosistemi che intendono tutelare. Tuttavia, che si fornisca la risposta ingenua o quella sbagliata – in questo secondo caso, magari per dimostrare il proprio impegno di tutela concentrando l’attenzione su ciò che costa meno sforzo – in entrambi i casi, dicevo, la definizione è così insufficiente, da rendere vana ogni seria azione di tutela o anche di semplice analisi. Per ottenere questi obiettivi, infatti, abbiamo bisogno di una misura valida e ben definita di quella varietà biologica cui ci riferiamo ingenuamente come a un concetto autoevidente.

Che cos'è davvero la biodiversità Alcune risposte - Che cos'è davvero la biodiversità Alcune risposte - Per definire quali strumenti servono in concreto per tutelare tutte le forme di vita presenti in un dato ambiente servono misure valide, altrimenti ogni azione rischia di essere vana. Un'analisi ... ilfoglio

Come si applica un codice promo Unieuro - Come si applica un codice promo Unieuro - Le percentuali di sconto sono davvero importanti. Approfittare dei voucher Unieuro ... Ogni anno, Unieuro ci sorprende con uno dei Black Friday più interessanti del web. Ma cos'è il Black Friday e in ... ansa

La paura per i Campi Flegrei figlia degli errori del passato - La paura per i Campi Flegrei figlia degli errori del passato - I 29 vulcani e centri eruttivi sono stati tutti nascosti. Si dovevano fermare sul nascere gli abusi edilizi Se fosse direttamente il magma (“in prima persona”) a spingere da sotto per farsi strada, co ... laprovinciapavese.gelocal