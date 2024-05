Champions League - finale 2026 a Budapest Decisione sospesa su San Siro per il 2027

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il Comitato Esecutivo Uefa si è riunito oggi a Dublino e ha preso delle decisioni in merito alle prossime finali delle competizioni europee. C’era molta attesa per un annuncio riguardante Milano, in corsa con lo stadio di Sanper la. Ladelsi terrà alla Puskás Aréna di, mentre per illa scelta è ricaduta su San, ma larisulta “fino a settembre 2024 a condizione che la FIGC fornisca informazioni sui progetti di ristrutturazione dello stadio Sandi Milano”. Per quanto riguarda l’Europa, lasarà disputata al Besiktas Park di Istanbul, mentre quella delallo Stadion Frankfurt di Francoforte. RB Arena di Lipsia nele ancora Besiktas Park di Istanbul nelsono le sedi designate dall’Esecutivo Uefa per quanto riguarda la Conference

