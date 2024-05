Champions League - cambia tutto per la finale a San Siro | dietrofront a sorpresa

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Lo stadio sito in Sanera uno dei candidati ad ospitare ladellaLegaue del 2027. Ci sono novità sulla candidatura. La scelta è stata della FIGC e del Comune di Milano nel portare avanti la candidatura di uno degli stadi più storici d’Europa. Lo stadio Giuseppe Meazza in Sandifatti era una delle candidate ad ospitare ladidel 2027. In Italia difatti sono sempre state lo stadio Olimpico e il Meazza ad ospitare le finali dial di fuori di una ospitata fatta al San Nicola di Bari. L’ultimadiin Italia è andata in scena proprio al Sannel 2015/16. Ora lo stadio milanese è pronto a riospitare la nota edizione ma la UEFA non sembra essere delsicura della scelta. Infatti la federazione europea di calcio ha dei dubbi e riguardano tutti la ristrutturazione a cui probabilmente lo stadio andrà in contro.

Il Comitato Esecutivo Uefa ha stabilito le sedi delle finali delle prossime competizioni europee, in particolare per quanto riguarda il 2026 e 2027 . San Siro ospiterà la finale di Champions 2027 , ma servono garanzie sulla ristrutturazione Se la finale di Champions del 2025 si disputerà a Monaco di Baviera, quella del 2026 sarà a Budapest, mentre nel 2027 sarà la volta di Milano.

Milano – Milano ha perso la possibilità di ospitare a San Siro la Finale di Champions League del 2026 . Sarebbe stata una doppietta memorabile, con le Olimpiadi invernali Milano -Cortina previste per lo stesso anno. Purtroppo, le incognite legate allo stadio – il Comune vuole riqualificarlo, la Soprintendenza l'ha vincolato, i club vorrebbero abbatterlo e in alternativa minacciano la fuga nell'hinterland – hanno fatto saltare la finalissima per la Coppa dalle grandi orecchie nell'anno magico 2026 .

