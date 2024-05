Centro Guido Dorso | Il brigante e il generale - venerdì 24 la presentazione del libro di Carmine Pinto

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nell’ambito del programma di attività deldi Ricerca24 maggio 2024, nella Sala Ipogeo della Casina del principe, in corso Umberto I ad Avellino, a partire dalle ore 17, avrà luogo ladeldi, Ile il. La guerra diCrocco e Emilio Pallavicini di Priola (Laterza, 2022). Partecipano:(Università di Salerno), Ermanno Battista (). Presiede e coordina Nunzio Cignarella, vicepresidente del. Ilha ricevuto Premio Acqui storia 2023 (sezione storico-scientifica) e Premio Antonio Corbisiero (sezione saggistica). Scheda delSubito dopo l’Unità l’Italia si trovò a combattere una vera e propria guerra civile, quella per il Mezzogiorno. Una guerra che ebbe tra i protagonisti une unCrocco e Emilio Pallavicini di Priola.

