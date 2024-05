Centro Direzionale | la Polizia di Stato arresta un uomo per furto

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024): laditrae in arresto un 21enne pere tentatodi un cellulare Nel pomeriggio di ieri, due donne si sono recate presso gli uffici del Commissariato Vasto-Arenaccia per denunciare di essere state vittime rispettivamente die di tentatodei loro cellulari all’interno delda parte di una persona.In quei frangenti, due guardie giurate, in servizio presso il, hanno accompagnato presso gli uffici diun soggetto che aveva appena asportato il cellulare ad una donna nei pressi dell’isola B8.Dalle attività di seguito esperite dai poliziotti è emerso che il soggetto in questione era proprio il ritenuto responsabile degli altri episodi delittuosi.Per tali motivi, un 21enne napoletano con precedenti di, ètratto in arresto pere tentato; infine, il cellulare èrestituito alla proprietaria.