Cecilia Rodriguez in viaggio per la festa di addio al nubilato Chi c’è con lei

(Di mercoledì 22 maggio 2024) A pochi mesi dalle nozze arriva anche perladial. Ecco con chi è l’influencer e dove potrebbe essere direttae Ignazio Moser sono finalmente prossimi alle nozze e per l’influencer Argentina arriva anche il giorno dell’al. Nessuno spoiler dal suo profilo Instagram ufficiale, ma in compenso – e per fortuna – c’è mamma Veronica che nelle ultime ore pubblica post e storie delorganizzato per la figlia in occasione dell’al. Non sappiamo esattamente dove sia direttacon il gruppo di amici e amiche – inclusa mamma Veronica – ma i ben informati ipotizzano che ladialpossa tenersi sull’isola di Ibiza. intanto dalle foto pubblicate sui social di Veronica Cozzani, si possono riconoscere l’amico di una vita “Pani” – come lo chiama– e Deborah Togni, la fidanzata del Fratello Jeremias

