Cecchetto - Sabrina Salerno e gli altri | Max Pezzali un ingrato A Fiorello dissi fai l’animatore

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il Corriere delle Sera ospita una chiacchierata con Claudio, 72 anni, talent scout, dj, produttore, conduttore radio e tv. La presero in Rai per «Discoring», 5 mesi dopo era a Sanremo 1980. «Gianni Ravera mi fa: “Ti va di presentare il Festival?”. “Come no. Però mi tolga una curiosità: perché ha scelto me?”. “Perché parli veloce, così mi ci entra un cantante in più”» Tra i primi successi lanciati dac’è Sandy Marton «Veniva alle feste di Radio Deejay. Alto, bello, biondo, per l’unica volta nella vita ho messo in discussione lamia virilità. Ma era solo l’ammirazione di un esteta, siamo diventati amici. Lo portai alla festa di compleanno di una ragazza, ad Avellino. “Fingi di essere uno della mia gang”. Le invitate urlavano il mio nome. Lo chiamai in consolle. “Vi presento Sandy”. “Ooohh”. Un attimo dopo mi avevano già dimenticato».