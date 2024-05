C’è una bakery internazionale nel cuore di Napoli con cinnamon roll - colazioni al piatto e brunch

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dibuone ase ne trovano diverse. Quando, però, non si ha voglia di sfogliatella o cornetto, allora si può andare in via Port’Alba, nel centro della città, in una piccoladallo spirito. Posca è un locale arredato con cura sui toni pastello, accogliente e dal servizio cordiale: un format diverso per la città, attivo da mattina a sera con proposte contemporanee. Posca, ladidove fermarsi a tutte le ore Ad aprirlo due anni fa sono stati Roberto Mastrangelo, Richard Glenn Kiley e Adriano Campolongo, soci di House in Naples, progetto di albergo diffuso nato nel 2014 con diverse strutture alberghiere, da affittacamere e b&b, «il bar si trova proprio in mezzo alle varie location, e la pasticceria serve anche i nostri alberghi a colazione» spiega Roberto. Hanno inaugurato nel giugno 2024, con l’idea di offrire al pubblico qualcosa di nuovo: «Non volevamo competere con nomi blasonati o grandi classici della tradizione, per questo abbiamo puntato sulla formula».