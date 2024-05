CdS – Guendouzi-Tudor - conti in sospeso | gli scenari possibili

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) 2024-05-22 09:50:32 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere: ROMA – È rimasto fuori dall’undici titolare contro l’Inter a San Siro, Matteo. E c’è da starne certi, non è una scelta che ha accettato a cuor leggero. Il francese è uno che vorrebbe giocare sempre e comunque, fa parte della sua mentalità e del suo carattere. Una problematica mai emersa con Sarri, per il quale è stato sin dal primo giorno un intoccabile, ma che si è fatta vedere con l’arrivo a Formello di, già suo allenatore a Marsiglia, dove c’erano state delle situazioni analoghe. Una sorta di “conto in” che si è aggravato al momento del loro incontro a Roma. Lazio, tensioniLo hanno confermato immediatamente le tensioni che si sono riaccese a seguito dell’esclusione del francese nel match d’esordio contro la Juventus (con esultanza del centrocampista rivolta verso la panchina dopo l’assist per la rete di Marusic), ma anche altri episodi, come quello alla vigilia della sfida con la Salernitana, quando il giocatore ha abbandonato il ritiro, ufficialmente per un problema al polpaccio (ravvisato proprio dopo essere stato schierato tra le riserve in partitella).