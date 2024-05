Catania - lotta ai parcheggiatori abusivi in tutta la città | raffica di sanzioni

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nel corso dei servizi serali di controllo del territorio, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso Pubblico della Questura di, in servizio moto montato, in relazione ai programmati servizi mirati alla repressione del fenomeno dei, hanno eseguito dei controlli nelle zone del centro cittadino, sanzionando 14 persone colte nella flagranza dell’esercizio dell’attività disenza alcuna autorizzazione. Tra questi un pregiudicato di nazionalità marocchina è stato sanzionato amministrativamente in via Carlo Felice Gambino; due pregiudicati catanesi, di 27 e 29 anni, sono stati sanzionati in via Alcide de Gasperi; altri due pregiudicati catanesi di 22 e 26 anni in viale Ruggero. In piazza Europa è stato sanzionato un pregiudicato catanese di 22 anni, mentre, in via San Gaetano alla Grotta e in Via Cristoforo Colombo altri due pregiudicati catanesi di 30 e 36 anni.

