Catania - corsa a due per il nuovo procuratore | correnti alleate sullo straniero Curci - i laici di destra votano Puleio Ardita bloccato dai veti

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sarà una partita a due la nomina delcapo di. Dopo sei settimane di rinvii, la Quinta Commissione del Consiglio superiore della magistratura – competente sugli incarichi direttivi – ha formulato le sue proposte al plenum, l’organo al completo, spaccandosi esattamente a metà. Il favorito della vigilia, ildi Potenza Francescoo, ha raccolto tre voti su sei, mettendo d’accordo tutte letogate: i progressisti di Area, rappresentati in Commissione da Antonello Cosentino, i “moderati” di UniCost con Roberto D’Auria e i conservatori di Magistratura indipendente (Mi) con Maria Luisa Mazzola. I restanti tre consensi sono andati a Francescoaggiunto (il “vice” del capo) nel capoluogo etneo: per lui si sono espressi il togato indipendente Andrea Mirenda, il laico di Italia viva Ernesto Carbone e quella di Fratelli d’Italia Daniela Bianchini.

