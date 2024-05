Castiglioni neo presidente | | Avanti insieme

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Flavioè il nuovodel Parco Alto Milanese, ha ricevuto il testimone da Davide Turri. Sessantuno anni, ex consigliere delegato all’Ambiente del Comune di Castellanza, fondatore del Circolo Legambiente Valle Olona nel 2003, è una figura di salde competenze e vasta esperienza. Lunedì l’assemblea del Consorzio Pam si è riunita per approvare il rendiconto dell’esercizio 2023 e come da regolamento (dopo tre anni) doveva nominare il nuovo. Erano presenti per il Comune di Busto Arsizio il consigliere delegato Roberto Ghidotti, per Legnano l’assessore Lorena Fedeli, per Castellanza il sindaco reggente Cristina Borroni. "Vorrei innanzitutto esprimere la mia gratitudine per la fiducia che è stata riposta in me da parte dell’assemblea consortile, e soprattutto, vorrei ricordare la persona che mi ha dato la possibilità di ricoprire questo importante incarico, la sindaca Mirella Cerini - ha detto il neo-.