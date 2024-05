Castiglion Fiorentino - torna la Merenda nell’oliveta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Arezzo, 22 maggio 2024 – Rila “”, un evento sempre molto atteso dalle 500 Città dell’Olio tra cui, appunto,. Domenica 26 maggio a partire dalle ore 15 i partecipanti potranno vivere un’occasione unica alla scoperta del paesaggio olivicoloese. I dati sull’oleoturismo confermano un interesse sempre crescente nei confronti del turismo dell’olio. Sempre più persone dichiarano di essere in cerca di esperienze uniche legate al mondo dell’olio e di essere particolarmente interessate agli effetti benefici e alle proprietà salutistiche dell’olio extra vergine di oliva, alimento principe della Dieta Mediterranea. L’olio è infatti un vero e proprio farmaco, il primo nutraceutico della Storia, un alleato prezioso per la salute sia fisica che mentale. Programma: ore 15:00 ritrovo Parco del Cilone frazione Pieve di Chio (Il luogo dell’evento è raggiungibile in auto) Durante il percorso è prevista la visita al Frantoio Badini ore 17: 30con prodotti a base di olio di oliva presso il Parco del Cilone.