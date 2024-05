Castelvolturno - allenamento personalizzato per Zielinski ed Osimhen

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ail Napoli di Calzona prepara la partita contro il Lecce. Per l’ultima di campionato gli azzurri giocheranno Domenica alle 18.00 al Maradona. Si congederanno quindi dal pubblico amico che male ha digerito una stagione davvero disastrosa dopo i fasti dello scudetto della scorsa. Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e circuito di forza. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto.hanno svoltoin campo. Per Mario Rui lavoroin palestra. Rrahmani ha svolto lavoroin palestra per una tendinopatia. Asi è allenato a parte, ma le voci di calciomercato si rincorrono su di lui. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, Victoravrebbe detto “no” al Paris Saint Germain, rifiutando l’idea di tornare in Ligue 1.