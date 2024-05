Castello di Cisterna e Marigliano | blitz dei carabinieri 2 arresti

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di mercoledì 22 maggio 2024)deinei quartieri popolari Pontecitra die Legge 219 didi: due giovani in manette, sequestrate armi, ingenti quantità di droga e denaro contante. Idel Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della Compagnia didi, durante le diverse perquisizioni hanno trovato nelle aree comuni di Pontecitra una pistola calibro 25 carica di un colpo e 100 grammi di cocaina. Adi, invece, i militari hanno arrestato due pusher della zona, sorpresi nella piazza di spaccio in possesso di un vasto assortimento di sostanza stupefacente tra cocaina, crack, hashish e marijuana. i due sono stati trovati in possesso anche di 85 euro ritenuti provento del reato e di un coltello a serramanico. Gli arrestati, il 21enne già noto alle forze dell’ordine Antonio D’Ambrosio e un 33enne incensurato, sono stati trasferiti in carcere.