Caso Scurati | Nessun intento censorio dei vertici Rai La presidente Soldi in Vigilanza gela la sinistra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sul“non possono essere attributi intenti censori al vertice aziendale». Lo ha detto chiaro e tondo ladella Rai, Marinella, rispondendo in commissione disulla vicenda dello scrittore e del monologo che avrebbe potuto leggere a Che sarà di Serena Bortone a titolo gratuito. E sul quale, come abbiamo ampiamente descritto in questo mese, si è scatenato ad arte un polverone contro la presunta deriva autoritaria di una TeleMeloni immaginaria. Lase ne faccia una ragione. Non c’è stata censura su. Marinella: “La ricostruzione dell’ ad Sergio è corretta” “La ricostruzione dei fatti dell’ ad fatta inè nella sostanza corretta”, dice lariferendosi alle precisazioni dettagliate della vicenda fatte da Roberto Sergio il 21 aprile scorso. “La rappresentazione contenuta nel rapporto di audit tuttavia ci restituisce l’immagine di una vicenda più complessa rispetto a come è stata raccontata; con disallineamenti operativi e di comunicazione legati ad una timeline di eventi molto precisa.