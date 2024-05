Caso Scurati - la presidente Soldi assolve i vertici Rai

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Era il 9 maggio quando laRai, Marinella, aveva preso posizione contro l’amministratore delegato Roberto Sergio. “Non credo che il procedimento disciplinare contro Serena Bortone faccia giustizia della vicenda, né tantomeno faccia bene alla Rai”, aveva affermato, accusando Sergio di aver raccontato “in modo parziale quanto accaduto” in Vigilanza, “non citando aspetti di rilievo”. Una presa di posizione chiara che sconfessava Sergio in merito alla vicenda della mancata partecipazione di Antonioa Chesarà…. Chiara almeno fino al testacoda di oggi. Quando ladi Viale Mazzini, in audizione in Commissione di Vigilanza, ha affermato che “non possono essere attributi intenti censori al vertice aziendale” sul. Un’affermazione che fa esultare i partiti di maggioranza e indigna quelli di opposizione.