Case popolari in Lombardia - nuovi criteri di assegnazione | ecco chi avrà più punti in graduatoria

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Una delibera della Regioneha ridefinito iper l’delle. Nelle graduatorie si daranno maggiori punteggi alle seguenti categorie: anziani, disabili, famiglie monoparentali con minori a carico, famiglie di nuova formazione, genitori separati in condizioni di disagio economico, membri delle Forze dell’ordine, lavoratori del servizio sanitario. Le regole, stabilite dalla Giunta regionale, non saranno immediatamente vigenti, ma dovranno essere recepite dalle Aler, dai Comuni e dagli enti assegnatari dientro il 31 marzo 2025. Le categorie sopraelencate, quindi, non potranno usufruire di vantaggi inprima di un anno. Il provvedimento della Regione si inserisce in una strategia più ampia che punta a snellire e velocizzare le procedure per l’degli alloggi, anche attraverso un adeguamento della piattaforma informatica regionale.