Case - nella Bergamasca una su quattro non è occupata - Il report

(Di mercoledì 22 maggio 2024) LA RICERCA. Su 640mila abitazioni, quelle non adibite a residenza sono 173mila, il 27%. Oltre la media lombarda. Tra i paesi maggiori, Albino, Treviolo e Nembro in testa. Anche il 10% degli edifici pubblici risulta «vuoto».

Quattrocento chili di marijuana nelle bobine di carta, maxi sequestro al porto - Quattrocento chili di marijuana nelle bobine di carta, maxi sequestro al porto - Sul mercato avrebbe fruttato 4 milioni e mezzo di euro. Un carico di marijuana, del peso di oltre 442 chilogrammi, è stato intercettato al porto di Civitavecchia dai finanzieri del comando provinciale ... romatoday

Case comunali di Cinisello. Incendio nelle cantine residenti senz’acqua e luce - case comunali di Cinisello. Incendio nelle cantine residenti senz’acqua e luce - Panico in via Mozart, le fiamme divampate nei sotterranei: impianti fuori uso. Volontari al lavoro giorno e notte per garantire cibo e assistenza alle famiglie. ilgiorno

Una tragedia evitabile. Braccialetto elettronico con un mese di ritardo. L’applicazione era oggi - Una tragedia evitabile. Braccialetto elettronico con un mese di ritardo. L’applicazione era oggi - A moglie e figlia doveva essere dato invece un dispositivo che lancia l’allarme. La richiesta era stata fatta il 23 aprile, ma non ce n’erano disponibili. . lanazione