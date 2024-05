Case Green costerà all’Italia tra gli 800 e i 1 000 miliardi | 80% degli immobili obsoleto

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’azienda di consulenza Deloitte ha stilato un rapporto relativo alla normativa europea sulla sostenibilitàedifici residenziali e commerciali, più comunemente conosciuta come. Secondo lo studio, l’Italia sarebbe in una situazione molto critica per quanto riguarda il proprio patrimonioare, che sarebbeper oltre l’80%. Il costointerventi necessari per aggiornare leitaliane alle norme europee sarebbe stimabile, secondo questo rapporto, tra gli 800 e i 1000di euro, una cifra vicina alla metà del Prodotto interno lordo del nostro Paese. Questo nonostante lo Stato abbia appena speso quasi 130di euro per il Superbonus 110%, che era volto proprio al miglioramento dell’efficenza energetica delle. Quantesonoin Italia La direttiva, approvata dall’Unione europea, impone agli Stati membri di ridurre l’impatto ambientale del proprio patrimonioare del 20% entro il 2035 e di azzerare le emissioni entro il 2050.

