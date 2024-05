Case comunali di Cinisello Incendio nelle cantine residenti senz’acqua e luce

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024)senza acqua e. È successo in via Mozart,, dove all’alba di ieri è scoppiato un. Nessun ferito e, per fortuna, nessun alloggio danneggiato o inagibile. Tuttavia, quello che sembrava un episodio rimasto circoscritto nel locale interrato, ha presto rivelato tutta una serie di disagi. Infatti, le fiamme sono divampate in alcuni spazi comuni degli scantinati e hanno intaccato in modo importante gli impianti elettrici del condominio. Così, una settantina di famiglie ieri sono rimaste senza la fornitura die acqua. "Fin da subito stiamo lavorando senza sosta con i vigili del fuoco, la polizia locale, l’ufficio tecnico e la protezione civile per gestire l’emergenza e poter ripristinare i servizi essenziali il prima possibile - ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi nella giornata di ieri -.