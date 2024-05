Carpentieri e guardiani Varie opportunità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 2 posti. Requisiti: esperienza minima di 2 anni in smontaggio/montaggio e assemblatura carpenteria, patente B, buona conoscenza della lingua italiana, gradito possesso diploma professionale e conoscenza utilizzo muletto e Ple, disponibilità trasferte a Piacenza; Contratto: tempo indeterminato; Sede di lavoro: Erbusco; Inviare Cv in formato Pdf con autorizzazione al trattamento dati personali a [email protected] e per conoscenza a [email protected] , codice 38957. Guardiano addetto controlli accesso cantieri, 4 posti. Requisiti: minima esperienza nel ruolo, licenza media, lingua italiana parlata e scritta discreta, patente B, disponibilità a trasferte; Contratto: tempo determinato con possibilità di trasformazione ad indeterminato; Sede di lavoro: Villa Carcina; Inviare Cv in formato Pdf con codice fiscale e autorizzazione al trattamento dei dati personali a ci-sarezzo@provincia.