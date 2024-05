Carnevali resta al centro del progetto Mapei Il Sassuolo ha già pronto il piano per risalire subito in A

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Lache regge ile lo fa ripartire, con un orizzonte che sottende risalita la più rapida possibile. E Giovanniplenipotenziario, a sostenere aldi rinascita e, vista l’estate che aspetta il, anche di resilienza. Il PNRR neroverde muove da qui, dal poco che filtra a ridosso della delusione più cocente della recente storia dei neroverdi, che tra l’altro mica ha chiuso i conti con una stagione da incubo, anzi. Domenica alle 20,45 c’è la Lazio e solo dopo, immaginiamo, comincerà a muoversi, tra ilFootball Center, ilStadium e la sede milanese della, quanto per ora si studia in ipotesi, ovvero una ‘ricostruzione’ i cui perimetri, oggi, non sono definibili. A definirli sarà ancora la diarchia, che si prenderà il tempo necessario per elaborare ex novo una strategia che cambia radicalmente con il cambiare del palcoscenico su cui ilreciterà la prossima stagione.