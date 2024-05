Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino presto genitori | è un maschio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dopo l’annuncio della gravidanza con un breve filmato molto tenero pubblicato su Instagram,Dell'Isola e, ex concorrenti di ‘Temptation Island 9’ a cui hanno partecipato nel 2020, sempre sui social hanno svelato il genere del bebè che aspettano. Si tratta di un maschietto. ‘Temptation Island’avevano messo alla prova il loro sentimento partecipando alla nona edizione di ‘Temptation Island’. Era il settembre del 2020 e i due stavano insieme da più di sei anni. A scrivere al programma era stata. Lei voleva sposarsi, lui tentennava. Alla fine, però, la loro coppia ha resistito al reality e i due sono usciti insieme dall’isola delle tentazioni di Canale 5, proseguendo anche successivamente la loro relazione. Durante il reality di Mediaset tra i due non sono mancate frizioni, frecciatine e qualche scena di gelosia, ma il loro sentimento ha prevalso sul resto e, a differenza di altre coppie concorrenti, hanno retto a telecamere accese e spente.

