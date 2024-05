Carlo - ultime notizie Il Re pretende di essere pagato | travolto dalla protesta

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La decisione di Redi far pagare l’ingresso al Castello di Windsor anche agli abitanti del luogo ha sollevato non poche proteste. I cittadini sono scontenti e profondamente feriti dalle pretese del Sovrano che pur di batter cassa e fare soldi rompe una tradizione secolare.batte cassa e rompe la tradizione secolare Mentrecerca di mitigare le tensioni con Camilla suscitate dal matrimonio del Duca di Westminster, mostrandosi sereno e divertito insieme alla moglie al Chelsea Flower Show, cresce il disappunto tra gli abitanti di Windsor. Il Re ha oltrepassato il segno,ndo che anche loro paghino il biglietto per entrare nel Castello. In molti hannoto sostenendo di “meritare qualcosa in cambio per aver accolto così tanti turisti nella loro città”. E poi gli inglesi ci tengono alle loro consuetudini, non ci si può sbarazzare di una tradizione che dura almeno da 200 anni.