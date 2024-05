Carlo Conti svela al Tg1 perché ha accettato di tornare al Festival di Sanremo 2025

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 22 maggio 2024)conduttore e direttore artistico deldi. E' inevitabilmente questa la notizia del giorno in ambito televisivo, motivo per il quale non poteva approdare nell' edizione odierna del Tg1, con un collegamento con il diretto interessato., la prima intervista al Tg1 perNel corso del collegamento con il Tg1,ha confermato la sua presenza al prossimodi(ed a quello del 2026) senza la presenza di Panariello e Pieraccioni nel cast fisso. Già da tempo il suo nome circolava tra i principali candidati a prendere il posto di Amadeus. Ecco qual è stato il suo commento in apertura di intervista: Itornano! Torno adopo 7 anni, cercherò di riprendere il lavoro fatto portato avanti alla grande dalle due edizioni di Baglioni e le cinque, alla grandissima, di Amadeus.