Carlo Conti sarà il prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dopo il quinquennio di Amadeus,ildel Festival di. Lo ha reso noto la stessa Rai, con un comunicato pubblicato questa mattina. Per ilfiorentino, tra i volti più conosciuti del servizio pubblico, si tratta di un ritorno all'Ariston, visto che ha condotto il Festival per tre edizioni, dal 2015 al 2017. La decisione di puntare suè stata presa dall'ad Rai Roberto Sergio insieme algenerale Giampaolo Rossi e alIntrattenimento Prime Time Marcello Cianammea. Dopo la scadenza dei cinque anni di Amadeus l'azienda aveva provato a trattenere il. Che però, nel frattempo, ha deciso di passare sul Nove.

