Carlo Conti presenterà Sanremo per i prossimi due anni

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024)è il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival della Canzone Italiana diIl teatro Ariston apre le porte al nuovo direttore artistico e conduttore del Festival della Canzone Italiana adopo il lascito di Amadeus alla Rai. Una decisione dei vertici aziendali, l’Amministratore delegato Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi di concerto con il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea. Per idue, afferma la Rai in una nota,sarà al timone del più importante evento multimediale nazionale organizzato dalla Rai e dal Comune diha affermato invece in diretta al tg1: “È già partito il tam tam, mi sta squillando il telefonino. Mi fa molto piacere: itornano”. “Torno adopo sette, cercherò di riprendere quel lavoro fatto e portato avanti alla grande dalle due edizioni di Baglioni e alla grandissima dalle cinque di Amadeus.