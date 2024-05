Carlo Conti nuovo conduttore del Festival di Sanremo | adesso è ufficiale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dopo tante indiscrezioni è arrivata alla fine la conferma: saràa condurre il prossimodi, il primo dell’era post-Amadeus. L’annuncio è stato dato in diretta, nel corso dell’edizione del mattino del Tg1. La decisione, come spiegato, è stata presa in maniera unanime dai vertici aziendali, dall’Amministratore delegato Roberto Sergio e dall Direttore generale Giampaolo Rossi, di concerto con il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea.Leggi anche: La classifica del miglior tonno in scatola all’olio di oliva secondo Gambero Rosso Per i prossimi due anni,sarà quindi ildel più importante evento multimediale nazionale organizzato dalla Rai e dal Comune di. Per il presentatore non si tratta di un semplice ritorno alma di una nuova sfida che, come obiettivo, ha quello dinuare a promuovere e valorizzare le nuove tendenze, cosi come fece nelle tre edizioni di successo, dal 2014 al 2016, che vide lanciare artisti oggi protagonisti della musica italiana.