Carlo Conti è il conduttore dei Festival di Sanremo 2025 e 2026

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La notizia, diciamolo, era nell’aria da mesi e sicuramente non ci ha sorpreso più di tanto.sarà ile direttore artistico deldi. La vera sorpresa piuttosto, è nella decisione della Rai di affidare altoscano, fin da subito, anche l’edizione deldel. Un doppio impegno, quindi, per, che torna in Liguria dopo le tre edizioni da lui condotte tra il 2015 e il 2017. L’annuncio ufficiale è stato dato al Tg1 nella mattina di oggi, mercoledì 22 maggio 2024: la decisione è stata unanime da parte dei vertici aziendali, l’Amministratore delegato Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi, di concerto con il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea. Finita l’era di Amadeus, tocca quindi aprendere questa pesante eredità: non sarà facile mantenere gli standard importo da Amadeus, ma il nome diè senza ombra di dubbio quello più adatto per questa sfida.