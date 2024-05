Carlo Conti direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo per i prossimi due anni | Da oggi si inizia a lavorare | VIDEO

(Di mercoledì 22 maggio 2024)deldiper idueDopo tante indiscrezioni adesso è ufficiale:sarà ildelle prossime due edizioni deldi. Per il presentatore si tratta di un ritorno nella città dei fiori dopo le tre edizioni della kermesse musicale condotte dal 2015 al 2017. La notizia, ormai nell’aria da tempo, è stata ufficializzata in mattinata dal Tg1 e successivamente dalla Rai con un comunicato: “Come annunciato al Tg1 saràil nuovodeldella Canzone Italiana di. Una decisione unanime dei vertici aziendali, l’Amministratore delegato Roberto Sergio e ilgenerale Giampaolo Rossi di concerto con ilIntrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea”. “Per iduesarà al timone del più importante evento multimediale nazionale organizzato dalla Rai e dal Comune di

