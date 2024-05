Carlo Conti conduttore di Sanremo per due anni | ecco la sua reazione – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 22 maggio 2024)del Festival di2025 e 2026. La decisione è stata presa all' unanimità dai vertici aziendali della Rai. Nei prossimi dueil volto amichevole della TV pubblica sarà alla guida della kermesse musicale.diper dueViale Mazzini sottolinea che pernon è solo un ritorno, ma una nuova sfida volta a promuovere e valorizzare le nuove tendenze, come fece nelle edizioni di successo dal 2015 al 2017, lanciando artisti oggi protagonisti della musica italiana. ' È già partito il tam tam, mi sta squillando il telefonino. Mi fa molto piacere: itornano' , ha scherzato un emozionatodurante un' intervista in diretta al Tg1, commentando la notizia della sua nomina ae direttore artistico diper i prossimi due. Poi ha aggiunto: Torno adopo sette, cercherò di riprendere quel lavoro fatto e portato avanti alla grande dalle due edizioni di Baglioni e alla grandissima dalle cinque di Amadeus.