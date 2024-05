Carlo Conti conduttore di Sanremo 2025 | arriva la reazione di Amadeus

La scelta Rai di affidare Sanremo 2025 e 2026 a Carlo Conti cosa significa - La scelta Rai di affidare Sanremo 2025 e 2026 a Carlo conti cosa significa - Il riferimento per Warner, Sony & Co a Viale Mazzini torna ad essere il conduttore toscano. Come saranno gli ascolti di Sanremo 2025 e 2026 Il capitolo Auditel resta insidioso anche con un nome ... tvblog

Carlo Conti presenterà Sanremo: un amico di Toscana Oggi - Carlo conti presenterà Sanremo: un amico di Toscana Oggi - Carlo conti sarà il conduttore di Sanremo per i prossimi due anni: lo annuncia una nota della Rai. Per il presentatore Toscano non è la prima volta, era già stato alla guida delle tre edizioni di ... toscanaoggi

Carlo Conti alla guida del Festival di Sanremo per i prossimi due anni - Carlo conti alla guida del Festival di Sanremo per i prossimi due anni - Carlo conti sarà il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. La decisione, presa all’unanimità dai vertici aziendali della Rai, ovvero dall’Amministratore ... ligurianotizie