Carlo Conti condurrà Sanremo | a volte le star ritornano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dopo annitorna a dirigere il Festival di. L’era Amadeus – una specie di età dell’oro – è finita e ai dirigenti Rai l”usato sicuro’, magari come transizione verso qualcos’altro, appare la scelta più prudente. Così il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival della Canzone Italiana saràsia per il 2025 che per il 2026. Tutto in base a una decisione unanime dei vertici aziendali. Ossia dell’amministratore delegato, Roberto Sergio e del direttore generale, Giampaolo Rossi, di concerto con il direttore Intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea. Per i prossimi due anni – sottolinea una nota della Rai –sarà al timone del più importante evento multimediale nazionale organizzato dalla Rai e dal Comune di. Per il conduttore – sottolinea Viale Mazzini – non si tratta di un semplice ritorno al Festival ma di una nuova sfida.