Carlo Conti condurrà il Festival di Sanremo 2025 e 2026 - ecco l’annuncio ufficiale VIDEO

(Di mercoledì 22 maggio 2024)è il nuovo Direttore artistico e conduttore deldie 26, lo ha annunciato la Rai: la sfida del dopo Amadeus e la mission di «nuare a promuovere e valorizzare nuove tendenze», lui commenta «un bel modo per festeggiare i miei primi 40 anni in Rai»sarà il nuovo Direttore artistico e conduttore deldiper i prossimi due anni. Lo ha annunciato lui stesso nel TG1 di stamattina e la Rai con un comunicato, dopo che era ormai chiaro nelle ultime settimane che il difficile compito di sostituire l’uomo dei record Amadeus, passato a Nove, sarebbe toccato a lui.commenta «Un bel modo per festeggiare i miei primi 40 anni in Rai. Ora il regolamento, poi inizierò ad ascoltare i brani, infine penserò alla squadra e agli ospiti. Gli amici di sempre? Non li sopporto quasi più quei due, li vedo troppo!» Il comunicatodella Rai La tv di Stato nel comunicatoaggiunge che si tratta di «Una decisione unanime dei vertici aziendali, l’Amministratore delegato Roberto Sergio e il Direttore generale Giampaolo Rossi di concerto con il Direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea.