Carlo Conti a Sanremo 2025 ma finisce male | pioggia di critiche

(Di mercoledì 22 maggio 2024) News tv., ormai è ufficiale:sarà il nuovo conduttore della prossima edizione del festival musicale più seguito d’Italia. Negli ultimi mesi si è parlato di Stefano De Martino, Alessandro Cattelan, ma la Rai ha deciso e sarà proprio il noto conduttore Rai a prendere le redini della prossima edizione del Festival di. Eppure, sui social, non tutti sembrano aver gradito questa scelta. Scopriamo insieme tutti i dettagli.Leggi anche:, ora è ufficiale: chi sarà il conduttore Leggi anche: Fiorello, i contenuti di “Viva Rai2” in scadenza su RaiPlay: fan sconvolti: è ufficialesarà il nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di. Negli ultimi mesi erano mersi diversi nomi, da Alessandro Cattelan a Stefano De Martino, ma la Rai ha deciso: saràa prendere le redini del festival musicale più seguito d’Italia.

