Carboni nel mirino di Oaktree | l’Inter lavora alle cessioni

(Di mercoledì 22 maggio 2024), con il passaggio al fondo, inizia una nuova fase. Si comincia dal lato economico dove i nerazzurri dovranno rispettare dei paletti imposti dalla società. Il nome di Valentinil primo nella lista: questa l’idea di cessione secondo Tuttosport. GIOIELLO – Con il passaggio che diventerà operativo a breve tra Suning e, la dirigenza deldovrà cercare di ottenere il massimo dalla cessione dei giocatori in esubero e dai giovani. Come scrive Tuttosport, su questo fronteha molta da cui pescare. Valentin, attaccante in prestito al Monza, è il primo sulla lista per risolvere parte dei problemi del. Il 19enne argentino viene valutato ben 30 milioni: a gennaio peròaveva rifiutato offerte da 20 milioni di Fiorentina e West Ham. In caso in estate arrivasse una simile proposta sarà sicuramente venduto.

