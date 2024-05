Carabiniera ‘bullizzata’ | trasferito l’ufficiale dell’Arma al centro delle polemiche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Modena, 22 maggio 2024 – Saràad altra sede (ha ricevuto un preavviso) – destinazione Abruzzo - il comandante dei carabinieri della provincia di Modena finito aldopo aver scritto 'Visto, Il capitano' sulla fronte di una sua sottoposta; una21enne in ferma volontaria. Una 'prevaricazione' a seguito della quale l'Arma è intervenuta immediatamente, segnalando quanto accaduto all'autorità giudiziaria; procura ordinaria e militare. I sindacati: “Provvedimento non coerente alla gravità del fatto” Alla notizia del trasferimento del giovane capitano sono insorti i sindacati, con Zetti, Segretario Generale e Morgese segretario Emilia Romagna Nsc che affermano: "Riteniamo il provvedimento assunto dal Comando generale non coerente alla gravità del fatto che dimostra, sino a prova contraria, una mancanza di equilibrio nello svolgimento del delicato ruolo di comando”.