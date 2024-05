Cappelli di paglia | una tendenza intramontabile che ritorna ogni Estate

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Life&People.it Il cappello di, oggi, è associato soprattutto all’idea di vacanza e dell’: tuttavia, racconta molto più di unada sfoggiare in riva al mare. La storia di questo accessorio leggero e flessuoso ha un forte legame con il territorio italiano e, con tutto ciò che rappresenta il Made in Italy. Esportati con successo oltreoceano, a renderlo simbolo della mondanità contribuiscono le star di Hollywood tra gli anni ’50 e ’60. Le collezioni più recenti vedono i designer impegnati a rivalutare lavorazioni artigianali e materiali naturali, di cui il cappello diè la sintesi perfetta unitamente alle borse canvas. La storia del cappello diL’uso deidisi affermò dal 1730: al tempo c’erano quelli di fattura inglese e italiana, quest’ultima “di Firenze”. Il padre dellatoscana è stato Domenico Michelacci, un uomo di origini emiliane che, dopo aver studiato a fondo la produzione del grano, impiantò a Signa – in provincia di Firenze – le prime manifatture discelta.

Moda d'(a)mare: le speciali collezioni dei brand per l’Estate 2024 - Moda d'(a)mare: le speciali collezioni dei brand per l’Estate 2024 - I brand del lusso e non solo presentano le collezioni e capsule moda mare 2024. Tutte le tendenze dell'estate scattate in speciali campagne. amica

PRIMA PAGINA – Rovazzi-Sala, il sindaco con la coda di paglia e i maranza - PRIMA PAGINA – Rovazzi-Sala, il sindaco con la coda di paglia e i maranza - (Rivista Studio) Il dossier Fabio Rovazzi, già in tendenza sulle principali piattaforme social, ora sbarca nella politica nostrana. La trovata pubblicitaria del “falso furto” del suo smartphone per ... informazione

Non solo costumi. Le tendenze moda mare per l'Estate 2024 - Non solo costumi. Le tendenze moda mare per l'Estate 2024 - Bomber vintage, top crochet di cotone, Alanui, shorts da mare con cordoncino regolabile in vita, 120% Lino (108 euro), baseball cap con logo ricamato Louis Vuitton, bracciali dorati Joy, Joy Perle e ... elle