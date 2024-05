Capodichino - crolla terreno nel cantiere della metropolitana | un morto e due feriti

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un tragico incidente sul lavoro si è verificato neldi Napoli, situato nella zona di. Secondo le prime informazioni, un operaio ha perso la vita e altri due sono rimastia causa del cedimento del. L’incidente è avvenuto durante i lavori per la nuova lineametro che collegaa Poggioreale. Gli operai stavano eseguendo delle operazioni di scavo quando, improvvisamente, una parte delha ceduto, travolgendoli. Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine, tra cui la polizia e i vigili del fuoco, insieme ai tecnici dell’amministrazione comunale. Le operazioni di soccorso sono state tempestive, ma per uno degli operai non c’è stato nulla da fare. Gli altri due operai, sebbene, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie.

