Capitale della cultura - un’eredità che rafforza Brescia e Bergamo

italianaoltre i numeri: insieme,si sono riscoperte più forti. Lo rileva il progetto di ricerca interateneo tra Università degli studi die Università degli studi di'La legacy BGBS2023 sui territori e le comunità'. L'analisi sull'eredità dell'anno diItaliana2023, fatto in collaborazione con il Comune die il Comune di, è stata presentata dal team interdisciplinare e interateneo di docenti coordinati dai prorettori Elisabetta Bani e Carlo Alberto Romano, rispettivamente di UniBg e di UniBs, in collaborazione con Stefano Baia Curioni che, per Ask Bocconi, aveva curato il dossierItaliana2023. Dalle interviste, emerge chiaramente il ruolo dell'eventoItaliana2023 nel creare una visibilità esterna su scala nazionale e internazionale delle diverse animeli, creative e produttive delle due città e dei territori provinciali.