Capelli d’Italia | il disegno di legge dei meloniani per istituire il registro dei parrucchieri al ministero del Made in Italy

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tra gli atti parlamentari depositati a Palazzo Madma, spunta undidedicata agli acconciatori, termine ombrello che raggruppa le professioni di barbiere, parrucchiere e – non ne vogliano i puristi dell’italiano – hair stylist. Il primo firmatario è Renato Ancorotti, senatore di Fratelliche ha fatto la sua fortuna imprenditoriale nel settore della cosmetica. Lo raccontano come amico personale della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Insieme ad altri esponenti della maggioranza, Ancorotti vuole dare una delega al governo affinché istituisca, presso ildelle Imprese delin, ilnazionale degli acconciatori. La proposta, si, «intende porre in rilievo e riconoscere la qualità professionale degli acconciatori nonché garantire il cliente rispetto ai servizi prestati dagli stessi professionisti».