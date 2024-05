Cantine aperte 2024 - un’anteprima di successo a Valdichiana Village

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Arezzo, 22 maggio– Quindici tra le miglioritoscane, con decine di etichette, hanno preso parte, sabato scorso 18 maggio, alla seconda edizione di “Anteprime” a, evento promosso da Movimento Turismo del Vino Toscana in collaborazione con la Land of Fashion di Foiano della Chiana: tanti i visitatori hanno approfittato della straordinaria occasione di “esplorare” le eccellenze enogastronomiche della Toscana, contribuendo al sostegno dei progetti della Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. Insieme alledel Movimento Turismo del Vino Toscana, è stato grande protagonista anche un altro prodotto simbolo della toscanità: il Pane Toscano Dop, con il Consorzio di Tutela partner diin Toscana. Tra i partner dell'iniziativa, anche i professionisti dell'Associazione italiana sommelier (Ais) Toscana che insieme ai referenti delle aziende hanno raccontato agli appassionati le caratteristiche dei vini in degustazione.

