Canoa Pioggia di medaglie per il Canoa Club

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) All’Idroscalo di Milano, domenica 19 maggio, si è svolta la gara interregionale diVelocità sulle distanze dei 500 metri per le categorie dai Ragazzi ai Senior, e sulle distanze di 200 e 2000 metri per le categorie dei più giovani Allievi e Cadetti. La competizione ha visto coinvolte società provenienti da tutto il nord Italia, ilFerrara si è presentato a Milano con 20 atleti accompagnati dai tecnici Andrea Dante, Raffaello Ramponi, Beatrice Iannello ed Elena Celtini e la giovane squadra estense porta a casa ben 12di cui 7 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Nei 500 metri learrivano dalla specialità canadese, in barca singola categoria Junior con Serena Boari che vince la medaglia d’oro e Sara Arkaxhiu quella di bronzo. Nella categoria Ragazze oro per Ines Ged e argento per Francesca Carletti. Salgono sul podio anche gli equipaggi di C2, oro per le sorelle Elena e Daria Celtini in Categoria Senior, ancora due ori per l’equipaggio formato da Serena Boari e Sara Arkahiu, argento e bronzo per l’equipaggio formato da Francesca Carletti e Ines Ged.