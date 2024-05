Cannes 77 Il mito di Parthenope La Napoli di Sorrentino è un’epopea femminile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) "Questa città non è elegante". Sarà per contrasto che per incarnare, la sirena protettrice disecondo lalogia greca, Paolosceglie una bellezza lombarda, Celeste Dalla Porta, la cui eleganza è il tratto prevalente. Sottile, eterea, lontana dalla femminilità esuberante ed effervescente, legata – almeno per tradizione – all’avvenenza campana, la giovane protagonista possiede lo splendore richiesto alle modelle dalla moda e dalla pubblicità che lo sguardo diarricchisce però di luminosità mediterranea. Se in È stata la mano di dioera l’anima di cui era pervasa la memoria dell’adolescenza del regista, inla figura della protagonista garantisce, diremmo quasi con il proprio corpo, la perennità dell’anima della città. Piena di vita ma disillusa, malinconica ma ironica, capace di legare tutti a sé come già la sirena coi suoi canti.